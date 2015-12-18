Маск заявил об украинском происхождении советской космической отрасли

Основатель SpaceX Илон Маск, говоря о космонавтике в СССР, заявил, что Украина сыграла в развитии отрасли «главную роль».

В своем Twitter он вступил в диалог с пользователем @compdemon. Тот, отвечая на твит Маска о российском ракетостроении и двигателестроении, заявил, что большинство инженеров в России родились в СССР и якобы являются украинцами по происхождению.

«Украина сыграла главную роль», – написал в ответ на это Маск.

Напомним, Маск заявил, что «Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что сейчас летают». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что «здесь с Илоном не поспоришь».

Отметим, что Киев считает украинцем в том числе легендарного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, хотя сам он, как писала газета ВЗГЛЯД, называл себя русским – притом что родился в Житомире (ныне Украина). Ракета «Восток-1», на которой отправился в космос Гагарин, к слову, была произведена на территории современной России – в ОКБ-1 (теперь – РКК «Энергия») в городе Калининграде Московской области (теперь – Королев).

Что касается ракетостроения на Украине, то этим действительно занимался днепропетровский «Южмаш» – это был крупнейший производитель ракет в Советском Союзе. В то же время сейчас космические амбиции Украины далеки от реальности, о чем писала газета ВЗГЛЯД – в том числе из-за развала «Южмаша», спровоцированного в том числе разрывом с Россией.