Украина посчитала количество полученного от США оружия

Украинские воинские части получили от США около 400 единиц образцов вооружения и техники и более 9,5 тыс. других приборов и техники, утверждает министерство обороны Украины.

По данным военного ведомства, вооружение и техника поставлена в рамках материально-технической помощи, передает «Интерфакс».

Минобороны Украины также утверждает, что укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а сил, которые задействованы в Донбассе – 99%.

США поставляли Украине в том числе летальное вооружение – противотанковые комплексы Javelin.

В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов. Деньги пойдут в том числе на укрепление военно-технической базы.