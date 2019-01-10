Порошенко похвалился «эффектом, производимым Javelin на российских танкистов»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы поступившие на вооружение украинской армии противотанковые системы «Джавелин» оказывают «психологический эффект» на российских танкистов.

«Как только они (в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) узнали, что на вооружение поступили Javelin – российские танкисты отказываются выезжать на позиции, и это очень эффективный психологический эффект от поступления Javelin в ВСУ», – цитирует УНИАН украинского лидера.

Москва неоднократно заявляла, что российские военные отсутствуют в Донбассе.

Порошенко считает, что к 2020 году ВСУ сможет действовать по стандартам НАТО. Президент уверен, что ВСУ могут «достойно противостоять врагу, который в разы сильнее, и это не предел ее возможностей».

По его словам, в стране восстанавливается работа конструкторских бюро, армия Украины ежемесячно получает «сотни единиц нового и модернизированного оружия», а также технику: ракеты, самолеты «и не только это».

По мнению Порошенко, украинская дипломатия смогла укрепить международную коалицию посредством поддержки Украины.

«Речь идет сейчас об очень широком спектре поддержки от санкций и помощи в подготовке специалистов на многих полигонах, которые были построены или возрождены, и о поставке такого оружия, как Javelin», – сказал Порошенко на встрече с жителями города Здолбунов Ривненской области.

Напомним, несмотря на поставку переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину и обещания США о поставке новых комплексов, в настоящий момент они отсутствуют в Донбассе. Использование американских ПТРК невозможно на линии соприкосновения, так как США на это наложили запрет. Сейчас Украина должна советоваться с Америкой относительно применения Javelin.