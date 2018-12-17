США заявили о скорой поставке нового вооружения Украине

Соединенные Штаты в ближайшие пару месяцев собираются объявить о новых поставках оружия Украине, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что обсуждения новых поставок будут продолжаться, пока Киев в этом нуждается.

В сентябре Волкер заявлял, что США готовы обсуждать с Украиной ее потребности в усилении обороноспособности.

В конце 2017 года представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства». После этого Госдеп разрешил коммерческий экспорт на Украину ограниченной партии американского летального оружия. В итоге в 2018 году были поставлены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В августе замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявлял, что США стали поставлять на Украину больше вооружений.