Чиновница из Татарстана лишилась подарившего ей Porsche поклонника из-за внимания СМИ

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что из-за большого внимания СМИ к ее личной жизни лишилась поклонника, подарившего ей Porsche.

«Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ я лишилась поклонника», – написала чиновница на своей странице в Facebook.

Вместо обсуждений личной жизни она призвала всех инвестировать в Татарстан.

Ранее стало известно, что Минуллина отказалась от подаренного своим молодым человеком Porsche, так как не имеет права принимать подарки стоимостью свыше 3 тыс. рублей как чиновница (подарки более высокой стоимостью необходимо передавать в государственную собственность). Она попросила продать автомобиль и инвестировать полученные средства в Татарстан.