В дагестанской школе поставили спектакль по мотивам убийства Героя России Нурбагандова

В одной из школ Дагестана поставили сценку по мотивам гибели полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова, который отказался призывать друзей уйти из правоохранительных органов под дулом пистолета.

В сценке, видео которой опубликовано в Facebook Baza, один мужчина угрожает пистолетом другому, стоящему на коленях.

«Скажи, чтобы не работали в полиции», – просит мужчина, изображающий боевика.

«Не буду говорить. Работайте, братья!», – отвечает актер, изображающий Нурбагандова.

«Боевик» стреляет в «полицейского», тот падает. После этого женщина на местном языке зачитала текст, в котором рассказывается о подвиге Нурбагандова. «Убитый» все это время лежит на снегу.

Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили – это была месть за профессиональную деятельность полицейского.

7 сентября у ликвидированных боевиков была обнаружена видеозапись в телефоне, на которой бандит под дулом пистолета пытается заставить Нурбагандова призвать друзей и братьев уйти из правоохранительных органов, на что тот отвечает: «Работайте, братья».

Нурбагандову было присвоено звание Героя России, а выживший участник банды Артур Бекболатов, причастный к его убийству, приговорен к пожизненному лишению свободы. Его сообщники ликвидированы.