Убийце Героя России Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного срока

Верховный суд России заменил наказание на пожизненное лишение свободы участнику банды Артуру Бекболатову, приговоренному к 24 годам колонии за убийство в Дагестане сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в ведомстве.

Ранее Бекболатов был приговорен к 24 годам колонии, прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в Верховном суде, передает ТАСС.

Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили – это была месть за профессиональную деятельность полицейского.

Позже была обнаружена видеозапись в телефоне одного из убитых 7 сентября боевиков. На ней бандит под дулом пистолета пытается заставить Нурбагандова призвать своих друзей и братьев уйти из правоохранительных органов. Нурбагандов на это заявил: «Работайте, братья».