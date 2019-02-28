Венгры обвинили Киев в «тотальной украинизации»

Венгры, живущие на Украине, относятся к закону о госязыке как к «тотальной украинизации», об этом заявил заместитель председателя киевского общества венгров Тибор Томпа.

Верховная рада в четверг планирует рассмотреть проект закона о госязыке, документ был одобрен в первом чтении в октябре 2018 года, он предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, передает РИА «Новости».

«Венгры однозначно воспринимают этот закон как тотальную ассимиляцию», – заявил Томпа на телеканале «112. Украина».

Он отметил, что Киев не консультировался с венграми, которые живут на Украине ни на каком уровне. По его мнению, закон о госязыке исключает такое понятие, как региональные языки, в документе нет нормы о развитии языков нацменьшинств

«Это тотальная украинизация», – подчеркнул Томпа.

Он добавил, что закон не способствует укреплению межнациональных связей в стране. «Это, к сожалению, деструктивный закон. Я считаю, что он (направлен) абсолютно не в сторону укрепления межнациональных отношений на Украине и вносит еще больший раздор, чем в свое время внес закон об образовании», – пояснил представитель общества.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал новый закон Украины об образовании полуфашистским.