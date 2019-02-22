Венгрия сочла полуфашистским украинский закон об образовании

Возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал новый закон Украины об образовании полуфашистским и выразил надежду, что пришедший к власти после выборов в марте новый украинский президент изменит политику в отношении языков национальных меньшинств.

Гуйяш ответил на вопрос по поводу украинских выборов президента, отметив, что «в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств» и которое «приняло полуфашистский образовательный закон». Он выразил надежду, что власти Венгрии смогут «достучаться до нового руководства страны, поскольку они не находят общий язык с нынешней администрацией».

Он сказал, что Будапешт по-прежнему ожидает, что украинский закон об образовании изменят, передает ТАСС со ссылкой на сайт правительства Венгрии.

Отношения Венгрии и Украины серьезно обострились после того, как на Украине вступил в силу закон об образовании. Будапешт уверен, что закон ущемляет права национальных меньшинств, в частности, венгров, так как весь процесс обучения должен перейти на украинский язык. При этом венгерскому языку присвоили лишь статус регионального.

Ситуация стала еще хуже, когда в Закарпатье венграм начали выдавать венгерские паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам в Закарпатье паспортов Венгрии, а Украина выслала венгерского консула из страны.