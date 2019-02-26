Показан прототип беспилотного истребителя Boeing

Компания Boeing продемонстрировала прототип беспилотного истребителя Airpower Teaming System, разработанного в Австралии и предназначенного для сопровождения пилотируемых самолетов в бою.

В задачи нового беспилотника, который оснащен системами искусственного интеллекта, входит обеспечение координации действий боевых самолетов, разведка и радиоэлектронная борьба. Беспилотник сможет выполнять самостоятельные вылеты и в составе группы поддержки или сопровождать пилотируемые военные самолеты. В группе сопровождения беспилотник также сможет принимать удар на себя, пилотируемый боевой самолет.

Длина многоцелевого беспилотника составит 11,7 метров, дальность полета – 3 тыс. 704 км, первый полет запланирован на 2020 год, сообщается на сайте Boeing.