Россияне не поверили в честные выборы на Украине

Большинство россиян считает, что итоги выборов на Украине будут сфальсифицированы, сообщает ВЦИОМ.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос в форме телефонного интервью 24 февраля. В опросе участвовало 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, передает РИА «Новости».

Только 3% россиян верят, что выборы на Украине пройдут честно и что результаты выборов будут заслуживать доверия, 12% ожидают незначительных нарушений. 68% россиян не верят, что итоги выборов будут соответствовать реальной воле народа Украины. 17% затруднились ответить.

59% респондентов полагают, что отношения России и Украины не изменятся после выборов, 13% ждут улучшения отношений, 8% – ухудшения. 20% затруднились ответить.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий наблюдателям от России принимать участие в выборах в стране.