Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Чиновника Минцифры оштрафовали за нарушение на 20 тыс. рублей
Пресненский суд Москвы оштрафовал замдиректора департамента Минцифры Гридина за нарушение
Пресненский суд Москвы наложил штраф на Германа Гридина из Минцифры за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций в размере 20 тыс. рублей.
В пресс-службе суда уточнили, что Пресненский суд Москвы постановил оштрафовать заместителя директора департамента Министерства цифрового развития России Германа Гридина на 20 тыс. рублей.
Как сообщает ТАСС, Гридин признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций. Данное правонарушение подпадает под ч. 1 ст. 15.15.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал мэра города Владимира Соваренко на 20 тыс. рублей за неустранение препятствий для проверки использования бюджета городской администрации, а министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Александр Федоров заключил государственный контракт на производство работ по очистке русла реки Подстепновка без проведения торгов, что является нарушением закона.