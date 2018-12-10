Мэра Смоленска оштрафовали за препятствия при проверке использования бюджета

Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал мэра города Владимира Соваренко на 20 тыс. рублей за то, что тот не устранил препятствия для проведения проверки использования городской администрацией бюджета.

«Вынесено проставление о назначении административного наказания по ст. 19.5 ч. 20 Кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля») в отношении Владимира Соваренко. Назначено наказание – 20 тыс. рублей», – говорится в материалах суда, передает ТАСС.

Протокол в сентябре этого года был составлен Контрольно-счетной палатой Смоленской области. В нем говорится, что мэр не устранил препятствия для проведения проверки использования городской администрацией бюджетных средств.

В конце ноября губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил 44-летнему мэру Смоленска Владимиру Соваренко написать заявление об отставке из-за большого количества жалоб жителей города. Островский такжевручил мэру Смоленска уведомление об удалении в отставку.

До этого Смоленский областной суд подтвердил назначенный Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство скверов. Суд назначил ему штрафы на 60 тыс. рублей.

Владимир Соваренко вступил в должность главы города Смоленск в декабре 2016 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Смоленского городского совета. Срок полномочий – четыре года.