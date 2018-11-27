Мэра Смоленска наказали за нецелевое использование бюджетных средств

Смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств.

Соваренко привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных областным бюджетом на благоустройство скверов на улицах Ударников, Коммунистической, Гризодубовой, передает Regnum.

Суд назначил ему штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей.

Однако в отношении Соваренко могут появится и новые обвинения. По данным местных СМИ, в администрации региона выявили новые факты нецелевого использования бюджетных средств при благоустройстве дворовых территорий города. Речь может идти о 3 млн рублей.

В середине ноября следственные органы начали проверку информации о нарушениях, допущенных должностными лицами администрации Смоленска, при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее областные власти и представители партии «Единая Россия» критиковали администрацию города в связи массой нарушений при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, глава региона Алексей Островский называл работу мэрии «безобразной».