Губернатор вручил мэру Смоленска уведомление об удалении в отставку

Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил мэру Смоленска уведомление об удалении в отставку, сообщил источник в администрации региона.

Как отмечается в документе, глава региона выступил с такой инициативой из-за «неисполнения Владимиром Соваренко в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения», пишет газета «Рабочий путь».

Окончательное решение о судьбе Соваренко примут депутаты Смоленского горсовета.

На прошлой неделе губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил 44-летнему мэру Смоленска Владимиру Соваренко написать заявление об отставке из-за большого количества жалоб жителей города.

До этого Смоленский областной суд подтвердил назначенный Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство скверов. Суд назначил ему штрафы на 60 тыс. рублей.

Владимир Соваренко вступил в должность главы города Смоленск в декабре 2016 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Смоленского городского совета. Срок полномочий – четыре года.