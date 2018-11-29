Губернатор посоветовал мэру Смоленска подать в отставку

Губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил 44-летнему мэру Смоленска Владимиру Соваренко написать заявление об отставке из-за большого количества жалоб жителей города, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, – очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», – сказал Островский по итогам приема граждан, передает ТАСС.

В четверг Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам. Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации областного центра. Смоляне обращались к губернатору по вопросам реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», ремонта дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний.

В частности, смолянин Виталий Прохоров безуспешно ждал приема у главы Смоленска с июня, после чего пришел на личный прием к губернатору с вопросом обустройства тротуара на улице Пригородной. С подобными фактами бездействия со стороны городской администрации столкнулась и Ирина Бикелис, которая просила установить освещение на улице Первомайской, пишет портал Новости Смоленска и Смоленской области.

Смоленский губернатор неоднократно обращал внимание главы города Соваренко на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений президента России в сфере ЖКХ.

Ранее на этой неделе Смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство скверов. Суд назначил ему штрафы на 60 тыс. рублей.

Владимир Соваренко вступил в должность главы города Смоленск в декабре 2016 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Смоленского городского совета. Срок полномочий – четыре года.