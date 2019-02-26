В Минске назвали правильным выбранное Украиной направление

Белоруссия заинтересована в политических отношениях с Украиной и считает, что Киев идет «в правильном направлении», приводит пресс-служба администрации Львовской области слова замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко.

«Мы заинтересованы не только в экономическом сотрудничестве, но и в политических отношениях. Украина – братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении», – приводятся слова Евдоченко, который посетил Львов, на сайте львовской администрации.

Он добавил, что с точки зрения экспорта Украина является для Белоруссии вторым партнером.

«Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать», – отметил Евдоченко.

Между тем, в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина стала для Запада вторым по значимости подарком после развала Советского Союза, а также призвал не бояться возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, потому что сейчас в украинской власти есть люди, которые «в 10 раз хуже» НАТО.