Лукашенко назвал Украину подарком Западу

Взгляд
18 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
Разделы

России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет потерпел крушение, другой вернулся на базу, его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко оценил возможность столкновения россиян и белорусов
          Найден второй пилот столкнувшихся Су-34Союз защиты прав потребителей возмутило решение списать с чеченцев долги за газЗавершена проходка ж/д тоннеля у Крымского мостаНафтогаз предложил способ остановки «Северного потока – 2»
          СМИ: Россия сделала ненужной штурмовую авиацию ГрузииИностранная журналистка обругала российские продуктыКитай раскритиковал обновленную стратегию США по ПРОЭпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса
          Блогеры развенчали версию о причастности ИГ к трагедии в МагнитогорскеГермания передала России предложения по судоходству в Керченском проливе«Лаборатория Касперского» рекомендовала сменить пароли в интернетеПрилепин отреагировал на новую песню Гребенщикова про войну

          Главная тема


          Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

          коммунальные услуги


          Газпром не захотел прощать долги чеченцам

          ракетно-пушечный комплекс


          Российский «Панцирь-С1» сравнили с израильским «Пауком»

          «не хочу никуда ехать»


          Опубликовано видео борьбы Рыбки с полицейскими в Шереметьево

          Видео

          пропагандистская акция


          В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

          депортированная журналистка


          Высылка Елены Бойко будет использована Украиной против России

          общественное мнение


          Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

          борьба с коррупцией


          Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

          тяжелый транспортник


          Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

          Депортация на Украину


          Андрей Бабицкий: Русским нельзя бросать своих

          История дипломатии


          Владимир Можегов: Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

          Исторический ревизионизм


          Сергей Худиев: Кто в России хвалит Гитлера и Власова

          на ваш взгляд


          Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?

          Лукашенко назвал Украину подарком Западу

          18 января 2019, 15:47

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Украина стала для Запада вторым по значимости подарком после развала Советского Союза, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко; он призвал не бояться возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, потому что сейчас в украинской власти есть люди, которые «в 10 раз хуже» НАТО.

          «Такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок – развал Советского Союза. Второй – Украина. Чего сегодня американцев упрекать?» – приводит слова Лукашенко БелТА.

          «И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности (почему сейчас этот договор перечеркнули фактически). До Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Так надо и в силу этого закрывать эту проблему», – сказал глава Белоруссии.

          По его словам, сейчас даже не так страшно, что Украина вступит в НАТО. «[На Украине] достаточно людей, которые будут в 10 раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят», – подчеркнул Лукашенко, отметив, что свою позицию на этот счет он уже довел до российских властей.

          Лукашенко также добавил, что полыхающий на Украине пожар не должен перекинуться на Белоруссию. «Нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране», – призвал он на встрече с белорусскими политиками, в разное время руководившими министерством иностранных дел республики.

          Ранее в пятницу Лукашенко также заявил, что Белоруссия не допустит, чтобы на ее земле плохо относились к россиянам. По его словам, белорусские власти знают, как реагировать на попытки столкнуть две страны.

          Кроме того, Лукашенко высказался о возможном появлении единой валюты России и Белоруссии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............