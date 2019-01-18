Лукашенко назвал Украину подарком Западу

Украина стала для Запада вторым по значимости подарком после развала Советского Союза, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко; он призвал не бояться возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, потому что сейчас в украинской власти есть люди, которые «в 10 раз хуже» НАТО.

«Такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок – развал Советского Союза. Второй – Украина. Чего сегодня американцев упрекать?» – приводит слова Лукашенко БелТА.

«И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности (почему сейчас этот договор перечеркнули фактически). До Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Так надо и в силу этого закрывать эту проблему», – сказал глава Белоруссии.

По его словам, сейчас даже не так страшно, что Украина вступит в НАТО. «[На Украине] достаточно людей, которые будут в 10 раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят», – подчеркнул Лукашенко, отметив, что свою позицию на этот счет он уже довел до российских властей.

Лукашенко также добавил, что полыхающий на Украине пожар не должен перекинуться на Белоруссию. «Нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране», – призвал он на встрече с белорусскими политиками, в разное время руководившими министерством иностранных дел республики.

Ранее в пятницу Лукашенко также заявил, что Белоруссия не допустит, чтобы на ее земле плохо относились к россиянам. По его словам, белорусские власти знают, как реагировать на попытки столкнуть две страны.

Кроме того, Лукашенко высказался о возможном появлении единой валюты России и Белоруссии.