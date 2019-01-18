Лукашенко отверг рубль в качестве единой валюты России и Белоруссии

Белоруссия согласна на введение единой валюты с Россией, однако ею не должен стать российский рубль, заявил глава республики на встрече с нынешним и бывшими министрами иностранных дел страны в преддверии столетия белорусской дипломатической службы.

«Союз – пожалуйста. Объединение – пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы», – заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

«Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия согласна объединяться с Россией на принципах Евросоюза, но подчеркнул, что условия и подход должны быть равными.

«Возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас», – призвал глава республики.

Лукашенко выразил недовольство «нападками» на Белоруссию. По его словам, дело тут не в межгосударственных отношениях, а в курсе, которым движется Минск, в социальном укладе, создаваемом в Белоруссии «на принципах справедливости». «Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Белоруссии в России. Вот и начинаются эти нападки», – заявил он.

Ранее глава Белоруссии заявлял, что суверенитет для его страны – это святое и республика никогда не войдет в состав России. Он называл чепухой заявления, что Россия «кормит» Белоруссию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «последнем прощай» Лукашенко.