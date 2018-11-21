Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года?

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении», – объявил Александр Лукашенко в четверг. Заявление, которое в соцсетях уже назвали последней точкой в разговорах о слиянии Белоруссии и России, прозвучало на совещании по социально-экономическому развитию республики на 2019 год. Добавим, что это была открытая для прессы часть совещания президента с чиновниками. Можно предположить, что за закрытыми дверями звучали и более жесткие слова.

«Нет равноправной основы – нет союза, – передавало слова «батьки» официальное информагентство БелТА. – Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов – Российской Федерации и Белоруссии... Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет».

Этот тезис в выступлении Лукашенко варьировался несколько раз. «Слишком много сегодня... в нашем обществе, да и у россиян, идет разговоров об объединении двух государств, – обратился белорусский президент к чиновникам. – Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью на Украине об автокефалии нашей церкви в Белоруссии. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе».

Лукашенко подчеркнул: и у Москвы «нет возможности», «учитывая последствия всего», пойти на присоединение соседней республики. «Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – добавил «батька».

О «присоединении Белоруссии к России» шли спекуляции в прессе и соцсетях. На деле же Москва предложила партнерам вспомнить о договоре о Союзном государстве, который Лукашенко и Борис Ельцин подписали в 1999 году. Напомним, что в середине декабря российский премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности России реализовать все пункты договора, включая образование единого эмиссионного центра и единой таможенной службы. По словам Медведева, это позволило бы проводить единую налоговую и тарифную политику, политику в области ценообразования. Встречного движения со стороны Минска пока не наблюдается.

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Лидер страны-партнера по Союзному государству отнюдь не впервые позволяет себе жесткие заявления в адрес Москвы. Предыдущая серия прозвучала в конце 2018 года, накануне переговоров с Владимиром Путиным. Тогда, напомним, Лукашенко сказал, что Россию больше нельзя называть братским государством. По итогам переговоров стороны предпочли ограничиться молчанием. После встречи Путина и Лукашенко было объявлено: Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по интеграции. Но – судя по нынешним угрозам в адрес Москвы – складывается впечатление, что пока работа группы буксует.

Заметим, что помимо общения Лукашенко с чиновниками в четверг имело место и другое любопытное событие. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обнародовала даты выборов в республике: президентские выборы пройдут не позже 30 августа 2020 года. Нынешний год оказывается для Лукашенко предвыборным. Белорусская оппозиция предрекает в 2019-м «прессинг со стороны России». Усиление прессинга уже видят и в появлении рабочей группы по интеграции, и в том, что под Новый год был подписан меморандум о сотрудничестве между администрациями президентов России и Белоруссии.

Влияние оппозиции пренебрежимо мало. Куда серьезнее боязнь того, что якобы «Москва готовит преемника» Лукашенко, более договороспособного, нежели «батька». Слухи об «операции «Преемник» ходили в канун выборов 2010 года и вновь возникли в конце 2018-го. Понятно, до выборов далеко, оппозиционеры вряд ли помешают Лукашенко избраться на шестой срок в 2020-м. Но «батька» явно заинтересован в сохранении и упрочении имиджа сильного лидера, главного защитника белорусского суверенитета, которого не может «нагнуть» Москва.

Этим, похоже, и объясняется предостережение (или угроза) Лукашенко, озвученное на все том же совещании.

Говоря о налоговом маневре в «нефтянке», о котором стороны ведут долгие тяжелые переговоры, Лукашенко резко перевел этот экономический вопрос в политическое русло. «Не надо считать, что это (отсутствие договоренностей с Россией) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – подчеркнул Лукашенко.

Показательно, что одновременно, на том же совещании, белорусский президент поручил своему правительству «открыть альтернативную поставку нефти» в Белоруссию через порты стран Прибалтики. Если Литва на эти условия не согласится, то «с латышами надо договориться и закупать эту нефть», – сказал Лукашенко. По его мнению, взамен прибалты могут дешевле получать нефтепродукты, переработанные на Новополоцком НПЗ (сейчас балтийские республики закупают нефтепродукты по мировым ценам).

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Почему Лукашенко заговорил о прибалтийском маршруте поставок нефти в «свою» страну, в принципе, понятно. Одним из камней преткновения в российско-белорусских переговорах остается формирование цены на российскую нефть для Белоруссии.

Все это может быть связано с давним спором о цене поставки российских энергоносителей в страну и попытках Минска эти цены сбить, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Если речь идет о нефти, это вопрос не только к политическому руководству, а к нефтяным компаниям России, – сказал белорусский эксперт. – Нужно просто сказать белорусам, почему белорусов не пускают купить скважину нефти в России. Что является причиной? Власть, деньги, «оборонка», что-то еще? Нужна просто правда. Белорусы и россияне заслуживают правды, чтобы не стать пешкой в геополитической игре каких-то больших начальников».

Геополитическое заявление Лукашенко о том, что никакого объединения не будет, – «прежде всего реакция на ту волну, которая была в российских СМИ в конце прошлого года», сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Мы видели там самые разные фантазии на тему объединения, что «дожмут Белоруссию» и вынудят Лукашенко уйти. Этот негативный фон, конечно, до Белоруссии дошел, и Лукашенко на это отреагировал. Сказал, что все разговоры об этом закрыты, Россия к этому не готова и вообще никакой речи о союзе нет», – заметил эксперт.

Информационная волна привела к прямо противоположному результату. Дзермант подчеркнул:

«Сложился полный консенсус в белорусских элитах по поводу того, что на такие провокационные заявления отвечать тем, что Белоруссия суверенитет сдавать не будет».

По оценке белорусского эксперта, в Минске «как некое давление» было воспринято и заявление Дмитрия Медведева о готовности Москвы исполнить положения Союзного договора 1999 года. Дзермант полагает, что все соглашения 1999 года не выполняются обеими сторонами. «В какой-то момент они поняли, что ни введение валюты, ни введение единых политических органов, например союзного парламента, невозможно, и это тоже был своеобразный выбор обеих сторон», – считает эксперт.

«Сегодня штудировать договор двадцатилетней давности – мне кажется, это не сработает. Мы ушли от той ситуации, поэтому надо посмотреть, что действительно выполняется обеими сторонами, и пересматривать соглашения (включая этот договор) в интересах обеих сторон. Так, чтобы он отвечал реалиям, которые существуют, а не тому, что было задекларировано и не выполняется», – подчеркнул Дзермант.

Определенную надежду внушают слова Лукашенко, который после всех громких заявлений в адрес Москвы пообещал: переговоры по вопросу компенсации Белоруссии потерь из-за налогового маневра в России будут продолжены. Белорусский президент напомнил, что Путин предложил, продолжив переговоры, «выработать приемлемое решение – и один на один, и в составах рабочих групп». Очевидно, что белорусский президент, при всем стремлении сохранить сильные позиции в игре с Москвой, в реальности не заинтересован в серьезной ссоре с партнером.

Что же касается определения геополитического курса Белоруссии, то, видимо, следует ожидать апрельского послания Лукашенко парламенту, где с большой вероятностью будут провозглашены принципы, по котором Белоруссия будет жить после 2020-го.