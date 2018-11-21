Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

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10 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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События в Румынии должны напугать Порошенко

Николае Чаушеску и Ион Илиеску: как один румынский диктатор сверг другогоФото: кадр из видео
В Румынии судят бывшее руководство страны, некогда организовавшее расстрел супругов Чаушеску. Это можно было бы счесть чисто локальной историей, если бы свержение румынской компартии не стало обкаткой технологии «цветных революций», впоследствии примененных в Югославии, Грузии и на Украине. Теперь эти революции пожирают собственных детей. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...

У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
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          Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

          В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 года   10 января 2019, 20:40
          Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
          Текст: Людмила Суркова,
          Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года?

          «Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении», – объявил Александр Лукашенко в четверг. Заявление, которое в соцсетях уже назвали последней точкой в разговорах о слиянии Белоруссии и России, прозвучало на совещании по социально-экономическому развитию республики на 2019 год. Добавим, что это была открытая для прессы часть совещания президента с чиновниками. Можно предположить, что за закрытыми дверями звучали и более жесткие слова.

          «Нет равноправной основы – нет союза, – передавало слова «батьки» официальное информагентство БелТА. – Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов – Российской Федерации и Белоруссии... Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет».

          Этот тезис в выступлении Лукашенко варьировался несколько раз. «Слишком много сегодня... в нашем обществе, да и у россиян, идет разговоров об объединении двух государств, – обратился белорусский президент к чиновникам. – Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью на Украине об автокефалии нашей церкви в Белоруссии. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе».

          Лукашенко подчеркнул: и у Москвы «нет возможности», «учитывая последствия всего», пойти на присоединение соседней республики. «Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – добавил «батька».

          О «присоединении Белоруссии к России» шли спекуляции в прессе и соцсетях. На деле же Москва предложила партнерам вспомнить о договоре о Союзном государстве, который Лукашенко и Борис Ельцин подписали в 1999 году. Напомним, что в середине декабря российский премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности России реализовать все пункты договора, включая образование единого эмиссионного центра и единой таможенной службы. По словам Медведева, это позволило бы проводить единую налоговую и тарифную политику, политику в области ценообразования. Встречного движения со стороны Минска пока не наблюдается.

          На ваш взгляд

           
          Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



          Обсуждение: 326 комментариев
          Лидер страны-партнера по Союзному государству отнюдь не впервые позволяет себе жесткие заявления в адрес Москвы. Предыдущая серия прозвучала в конце 2018 года, накануне переговоров с Владимиром Путиным. Тогда, напомним, Лукашенко сказал, что Россию больше нельзя называть братским государством. По итогам переговоров стороны предпочли ограничиться молчанием. После встречи Путина и Лукашенко было объявлено: Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по интеграции. Но – судя по нынешним угрозам в адрес Москвы – складывается впечатление, что пока работа группы буксует.

          Заметим, что помимо общения Лукашенко с чиновниками в четверг имело место и другое любопытное событие. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обнародовала даты выборов в республике: президентские выборы пройдут не позже 30 августа 2020 года. Нынешний год оказывается для Лукашенко предвыборным. Белорусская оппозиция предрекает в 2019-м «прессинг со стороны России». Усиление прессинга уже видят и в появлении рабочей группы по интеграции, и в том, что под Новый год был подписан меморандум о сотрудничестве между администрациями президентов России и Белоруссии.

          Влияние оппозиции пренебрежимо мало. Куда серьезнее боязнь того, что якобы «Москва готовит преемника» Лукашенко, более договороспособного, нежели «батька». Слухи об «операции «Преемник» ходили в канун выборов 2010 года и вновь возникли в конце 2018-го. Понятно, до выборов далеко, оппозиционеры вряд ли помешают Лукашенко избраться на шестой срок в 2020-м. Но «батька» явно заинтересован в сохранении и упрочении имиджа сильного лидера, главного защитника белорусского суверенитета, которого не может «нагнуть» Москва.

          Этим, похоже, и объясняется предостережение (или угроза) Лукашенко, озвученное на все том же совещании.

          Говоря о налоговом маневре в «нефтянке», о котором стороны ведут долгие тяжелые переговоры, Лукашенко резко перевел этот экономический вопрос в политическое русло. «Не надо считать, что это (отсутствие договоренностей с Россией) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – подчеркнул Лукашенко.

          Показательно, что одновременно, на том же совещании, белорусский президент поручил своему правительству «открыть альтернативную поставку нефти» в Белоруссию через порты стран Прибалтики. Если Литва на эти условия не согласится, то «с латышами надо договориться и закупать эту нефть», – сказал Лукашенко. По его мнению, взамен прибалты могут дешевле получать нефтепродукты, переработанные на Новополоцком НПЗ (сейчас балтийские республики закупают нефтепродукты по мировым ценам).

          Почему Лукашенко заговорил о прибалтийском маршруте поставок нефти в «свою» страну, в принципе, понятно. Одним из камней преткновения в российско-белорусских переговорах остается формирование цены на российскую нефть для Белоруссии.

          Все это может быть связано с давним спором о цене поставки российских энергоносителей в страну и попытках Минска эти цены сбить, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Если речь идет о нефти, это вопрос не только к политическому руководству, а к нефтяным компаниям России, – сказал белорусский эксперт. – Нужно просто сказать белорусам, почему белорусов не пускают купить скважину нефти в России. Что является причиной? Власть, деньги, «оборонка», что-то еще? Нужна просто правда. Белорусы и россияне заслуживают правды, чтобы не стать пешкой в геополитической игре каких-то больших начальников».

          Геополитическое заявление Лукашенко о том, что никакого объединения не будет, – «прежде всего реакция на ту волну, которая была в российских СМИ в конце прошлого года», сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант.

          «Мы видели там самые разные фантазии на тему объединения, что «дожмут Белоруссию» и вынудят Лукашенко уйти. Этот негативный фон, конечно, до Белоруссии дошел, и Лукашенко на это отреагировал. Сказал, что все разговоры об этом закрыты, Россия к этому не готова и вообще никакой речи о союзе нет», – заметил эксперт.

          Информационная волна привела к прямо противоположному результату. Дзермант подчеркнул:

          «Сложился полный консенсус в белорусских элитах по поводу того, что на такие провокационные заявления отвечать тем, что Белоруссия суверенитет сдавать не будет».

          По оценке белорусского эксперта, в Минске «как некое давление» было воспринято и заявление Дмитрия Медведева о готовности Москвы исполнить положения Союзного договора 1999 года. Дзермант полагает, что все соглашения 1999 года не выполняются обеими сторонами. «В какой-то момент они поняли, что ни введение валюты, ни введение единых политических органов, например союзного парламента, невозможно, и это тоже был своеобразный выбор обеих сторон», – считает эксперт.

          «Сегодня штудировать договор двадцатилетней давности – мне кажется, это не сработает. Мы ушли от той ситуации, поэтому надо посмотреть, что действительно выполняется обеими сторонами, и пересматривать соглашения (включая этот договор) в интересах обеих сторон. Так, чтобы он отвечал реалиям, которые существуют, а не тому, что было задекларировано и не выполняется», – подчеркнул Дзермант.

          Определенную надежду внушают слова Лукашенко, который после всех громких заявлений в адрес Москвы пообещал: переговоры по вопросу компенсации Белоруссии потерь из-за налогового маневра в России будут продолжены. Белорусский президент напомнил, что Путин предложил, продолжив переговоры, «выработать приемлемое решение – и один на один, и в составах рабочих групп». Очевидно, что белорусский президент, при всем стремлении сохранить сильные позиции в игре с Москвой, в реальности не заинтересован в серьезной ссоре с партнером.

          Что же касается определения геополитического курса Белоруссии, то, видимо, следует ожидать апрельского послания Лукашенко парламенту, где с большой вероятностью будут провозглашены принципы, по котором Белоруссия будет жить после 2020-го.


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