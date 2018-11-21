О чем говорит молчание Путина и Лукашенко по итогам переговоров

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30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
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          О чем говорит молчание Путина и Лукашенко по итогам переговоров

          О результатах переговоров стороны не сообщили   30 декабря 2018, 10:38
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Александр Колпаков,
          Михаил Мошкин

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          Закрытый характер второй за неделю встречи лидеров России и Белоруссии дал повод для многочисленных политических спекуляций. Ситуация особенно будоражит на фоне предшествующих взаимных резких выпадов Москвы и Минска. Пока одни эксперты говорят о сдаче Лукашенко своих позиций, другие видят признаки постепенного ухода Белоруссии из российской сферы влияния. Чья версия выглядит убедительнее?

          О состоявшейся в субботу встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко со всей определенностью можно сказать лишь две вещи: это была уже вторая встреча за неделю, и продолжалась она весьма долго – 3,5 часа. Российский лидер накануне встречи призвал «сверить часы по поводу того, как продолжается работа» по ранее намеченным направлениям. О результатах переговоров стороны не сообщили, констатировал ТАСС.

          Из немногочисленных известных подробностей встречи: Лукашенко подарил на Новый год российскому коллеге четыре мешка картошки с президентского огорода и сало. Картофель был привезен российскому лидеру «по спецзаказу», пояснила пресс-секретарь «батьки» Наталья Эйсмонт. На одной из предыдущих встреч, «в полушутку», Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить от президента Белоруссии. «И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», – сказала Эйсмонт.

          От другой договоренности – сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади – Лукашенко отказался (даром что считается заядлым любителем ледовой игры). Видеозапись с пояснением российского президента опубликовал в своем Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Лукашенко «сказал, что надо быть дома, много дел и вопросов», заметил Путин.

          Дел и вопросов, действительно более чем достаточно. Миру пока остается довольствоваться словами Дмитрия Пескова, который призвал не ждать от встречи прорывных решений. Впрочем, определенная почва для размышлений все-таки есть: пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «речи о каком-то присоединении» (Белоруссии к России) не идет. «Это скорее движение навстречу друг другу», – подчеркнул Песков.

          Препятствия для взаимопонимания Москвы и Минска общеизвестны, и о них, в частности подробно писала газета ВЗГЛЯД: это ввоз санкционной продукции под видом белорусской, вывоз нефтепродуктов под видом растворителей, низкие белорусские акцизы (например, на сигареты, что «стимулирует» их нелегальный ввоз), налоговый маневр в нефтяной отрасли. 

          Движение навстречу, признаем, идет довольно сложно. По итогам встречи, которая состоялась во вторник (в годовщину распада СССР, как заметил политолог Алексей Чеснаков), и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Белорусский лидер, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после встречи общаться с прессой.

          На ваш взгляд

           
          Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



          Обсуждение: 324 комментария
          Малый объем информации о подробностях «движения навстречу» порождает большое число гаданий. Например, авторы телеграм-канала «Невротик» нашли «любопытную филологическую деталь»: «Путин, передавая привет братскому народу, демонстративно изъял из оборота официальное слово «Республика Беларусь» и по-домашнему вернул стране название Белоруссия – как она по-русски и называется». Выискивание деталей, в свою очередь, порождает толкования и разной степени фантастичности. Которыми занялись, в том числе, и у наших общих проблемных соседей.

          Например, гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в своем видеоблоге заявил:

          «По неофициальной информации Путин потребовал, чтобы Лукашенко сдал страну...То есть, российские политологи вполне серьезно обсуждают вопрос, что с 2024 года Путин будет президентом Союзного государства России и Белоруссии. Естественно, Белоруссия будет на правах второстепенной провинции, но хотя, конечно, Лукашенко обещают пост типа вице-президента или наподобие того. Это означает, что Белоруссия становится частью России». Кроме того, утверждает Охрименко, российский  минфин якобы потребовал, «чтобы Белоруссия использовала российские рубли». По той же причине, утверждает украинский аналитик, вместо компенсации налогового маневра Россия-де потребует передать белорусские НПЗ «российским олигархам».

          Политический обозреватель белорусского портала TUT.by Артем Шрайбман в своем канале комментирует происходящее без фантастических допущений, но довольно пессимистично. Москва и Минск не могли за пять дней достичь соглашения, полагает он. «Чтобы как-то придать тупику вид многоточия, они создадут рабочую группу», на уровне даже не вице-премьеров, а министров экономики, предрекает Шрайбман. Он считает, что позиция России очевидно сильнее; Белоруссии же остается «забалтывать процесс, выбив хоть какие-то деньги в счет самого разговора», притом, что Минск вряд ли рискнет использовать немногие, но сильные инструменты воздействия – вроде шантажа выходом из ОДКБ и ЕАЭС, или вопроса о российском военном присутствии в Белоруссии.

          Если отвлечься от гаданий о ближайшем будущем братских отношений Москвы и Минска (которым Лукашенко, впрочем, готов отказать в праве называться таковыми), и обратиться к итогам 2018 года, то можно выделить несколько основных трендов.

          «Да, есть серьезные проблемные моменты, связанные с тем, что с 2020 года мы переходим на новую систему расчетов за нефть и газ. Это волнительная тема и для Белоруссии, и для России. Президенты в последние две встречи именно это обсуждали», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. «Кроме того, очевидно назрела необходимость ревизии союзных отношений, посмотреть, что работает, что нет, что надо усилить», – добавил он.

          Как ранее отмечали эксперты, уже само наличие жестких споров двух сторон говорит о том, что белорусско-российские контакты происходят не «для галочки», но действительно предполагают взаимную заинтересованность стран-партнеров.

          «На мой взгляд, уходящий год был очень динамичным, за это время прошло 11-12 встреч президентов, – констатирует Дзермант. – Это рекордный показатель, он говорит о том, что лидеры постоянно общаются и в оперативном порядке решают возникающие вопросы».

          К нынешнему моменту многое в российско-белорусских отношениях осталось нереализованным, сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. В частности, это совместное использование индустриального потенциала Белоруссии – который эта страна сохранила в 1990-е и 2000-е, «который бы очень пригодился для России, но пока остался не затронут». «С другой стороны внешнеполитическая координация, которая могла бы позволять рассуждать о возможности прорыва на восточно-европейском направлении тоже пока не достигла высокого уровня. Хотя она растет», – полагает эксперт.

          «России сейчас нужны политические жесты со стороны Белоруссии, а Белоруссии нужны экономические жесты со стороны России.

          Скорее всего, взаимопонимание будет найдено, тут сомнений нет», – прогнозирует Коктыш.

          Более сдержанно оценивает состояние российско-белорусских отношений президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его оценке, за последнее время взаимодействие с традиционными союзниками на постсоветском пространстве – Белоруссией и Казахстаном, – шло по нисходящей. Можно говорить о «дрейфе» этих стран (всегда позиционировавших себя в качестве локомотивов евразийской интеграции) прочь от России, считает Ремизов. В случае с Казахстаном это большее внимание к идее «тюркского мира», в случае Белоруссии – попытки найти другие «центры силы». Поэтому, полагает Ремизов, естественная смена элит в обоих странах закрепит этот тренд. Но ситуация не необратима.

          «Ситуация с Украиной приобрела негативные очертания на долгие десятилетия, здесь пространство маневра ограничено. Но если говорить о Белоруссии и Казахстане, наверное, нельзя сказать, что пройдена точка невозврата. С Украиной она, безусловно, пройдена, а на ситуацию с Казахстаном и Белоруссией еще можно влиять», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.


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