Лукашенко отказался играть с Путиным в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

«Я ему (Лукашенко) предлагал, кстати, (поиграть в хоккей). Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много. Но мы с ним договорились, что мы с ним увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», – рассказал глава государства в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Видеозапись с ответом президента опубликовал в своем Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Лукашенко отказался играть в хоккей на Красной площади и улетел поскорее в Минск.

Путин: Я ему предлагал, но он сказал, что надо быть дома, много дел и вопросов pic.twitter.com/kXgZ14vv3v — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 декабря 2018 г.

Путин также сообщил, что собирается отмечать Новый год в Москве, на праздниках хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

Ранее в субботу президент сыграл в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги», который прошел на катке на Красной площади.

«Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами. Лишний раз это дает возможность нам вспомнить о том, что они сделали для развития хоккея, для российского спорта, поблагодарить их этой игрой за вклад в развитие российского спорта, ну и самим отдохнуть, доставить себе удовольствие в преддверии Нового года, мне кажется, это оправдано», – отметил президент.

Напомним, 29 декабря прошли переговоры Путина и Лукашенко, лидеры обсуждали тематику интеграции.