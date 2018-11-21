Путин предложил Лукашенко сверить часы

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поговорить о том, что сделали Москва и Минск после поручений своих правительств для урегулирования вопросов, и сверить часы.

«Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, других направлениях. По вашему предложению поработаем в этом направлении развития… Союзного государства», – сказал Путин.

Он предложил поговорить о том, что сделано. Мы «дали соответствующее поручение правительству, чтобы коллеги с белорусской стороной поработали. Сверим часы, как начинается, точнее сказать, продолжается работа по тем направлениям, по которым договорились работать», – предложил он.

Белорусский президент в свою очередь заявил, что его республика сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Россией. По его словам, группа будет готова работать после рождественских праздников, передает РИА «Новости».

«Так же, как и вы, я знаю, мы работаем над согласованием группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые стоят на пути нашей интеграции. Мы такую группу, так же как и вы, сформировали по составу. … Думаю, после рождественских праздников в какое-то приемлемое время мы готовы работать», – сказал он.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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