Путин принял участие в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принимает участие в начавшемся товарищеском хоккейном матче «Ночная лига».

Мероприятие проходит на катке на Красной площади, передает РИА «Новости». В составах команд числятся министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Катасонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что глава государства примет участие в спортивном мероприятии