Песков рассказал о предпраздничных планах Путина

В субботу президент России Владимир Путин примет участие в спортивном мероприятии и встретится с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Сегодня ближе к вечеру еще одно спортивное мероприятие состоится, расскажем вам об этом позже», – цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Кроме того, у Путина запланировано несколько рабочих встреч.

«Из них публичная будет встреча с Кириллом Дмитриевым – это Российский фонд прямых инвестиций. Собственно, Дмитриев расскажет президенту об итогах работы за год. Вы знаете, что традиционно в конце года и в начале следующего президент по таким ключевым направлениям проводит с руководителями ведомств, организаций и компаний такие встречи, на которых подводятся итоги года», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин в субботу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.