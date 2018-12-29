Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и сало, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Могу сказать, что не только картошку в тот день подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом, ... в предыдущий визит привез еще и сало, причем такое... не то, что какое-то специально сделанное, а просто – самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало. И (сало) тоже было презентовано. После был картофель», – рассказала Эйсмонт, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавила, что подаренная картошка была «с президентского огорода».

Эйсмонт добавила что картофель был привезен российскому лидеру «по спецзаказу», потому что ранее, «в полушутку», Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить от президента Белоруссии.

«И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», – сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт пояснила, что речь шла о четырех сортах картофеля.

«Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта – под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания. Там все было подписано», – сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт сообщила, что Лукашенко подарил всем лидерам стран СНГ на Новый год эксклюзивные шары для елок.

По ее словам, в администрации президента Белоруссии долго думали над различными вариантами подарков для лидеров стран и остановились на уникальных елочных шарах ручной работы.

Эйсмонт пояснила, что изначальные варианты шаров показались Лукашенко «тяжеловатыми», и он попросил сделать их более легкими и праздничными.

Напомним, 29 декабря прошли переговоры Путина и Лукашенко, лидеры обсуждали тематику интеграции. Белорусский лидер отказался играть в хоккей на Красной площади после встречи, сославшись на занятость.