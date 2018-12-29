Песков призвал на ждать прорывных решений от встречи Путина и Лукашенко

Текущие переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются очередным шагом в сторону союзнических отношений, Кремль не ожидает от них прорывных решений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Собственно, успехом будет считаться еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный. Здесь вряд ли (приходится) ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые, скажем так, менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон, поэтому президенты будут поднимать эти вопросы», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что вопросы «налогового маневра» и большей интеграции Белоруссии с Россией одинаково важны, но они параллельны и не зависят друг от друга.

Кроме того, пресс-секреатрь заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает какого-либо присоединения государств. «Здесь не нужно быть голословным. Нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы стали союзным государством – Россия и Белоруссия. Там есть определенные вехи, которые прописаны и в фискальных делах. Такие шаги на пути к интеграции. Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», – ответил Песков.

Песков также отметил, что пресс-конференции по результатам переговоров Путина и президента Лукашенко не планируется.

Ранее Путин предложил белорусскому коллеге поговорить о том, что сделали Москва и Минск после поручений своих правительств для урегулирования вопросов, и сверить часы.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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