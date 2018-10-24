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4 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов никогда не отказывался от идеи вливать денег в родную республикуФото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один российский миллиардер выразил желание собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане Керимове и его родном городе - дагестанском Дербенте. Действительно ли миллиарды Керимова помогут расцвету провинциального города? История других подобных проектов в Дагестане заставляет в этом сомневаться. Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества - и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

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Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

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По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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          Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

          Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»   4 ноября 2018, 19:02
          Фото: Минобороны России
          Текст: Никита Коваленко

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          Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада?

          Президент Белоруссии в воскресенье заявил о готовности ответить на создание американской базы в Польше размещением дополнительных военных сил совместно с Россией.

          «Я министру иностранных дел (Польши) сказал – он выступал у нас в Минске: «Мы с вами воевать не собираемся». Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», – подчеркнул Александр Лукашенко.

          «Это достаточно интересное заявление, потому что Белоруссия достаточно активно сопротивлялась размещению российских войск на ее территории», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров. Так что это достаточно серьезное заявление и некоторый позитивный сдвиг в позиции Минска, добавил он.

          В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД: «Нам нужно не заявление Лукашенко, а согласие Минска на открытие российской военной базы – вот что нам требуется в интересах безопасности России и Белоруссии».

          Стоит напомнить, что раньше президент Белоруссии крайне негативно относился к идее размещения российской военной базы или же каких-то других военных объектов. Так, в 2015 году после того, как президент РФ Владимир Путин распорядился о подписании соглашения между РФ и РБ о российской авиабазе на белорусской территории, Лукашенко заявил: «Нам не нужна база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше (премьер-министру Дмитрию) Медведеву».

          А в конце мая текущего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей подчеркивал: «На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Беларуси, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе». Однако Макей при этом оговорился, что Минск будет учитывать шаги соседей.

          И вот эти-то самые шаги, судя по всему, и пошатнули решительный настрой Лукашенко против военной базы. Уже в июле посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко подчеркнул, что примет к сведению желание Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США: «Любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов повышает уровень военной опасности. Безусловно, мы учитываем этот фактор и в национальном военном строительстве, и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ».

          И дальнейшие действия поляков только укрепили решимость белорусов. Так, в сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы принять американскую военную базу и назвать ее в честь нынешнего американского лидера – «Форт-Трамп». Президент США Дональд Трамп в ответ согласился серьезно рассмотреть такую просьбу поляков. А в конце октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава заручилась поддержкой Вашингтона по проекту создания на территории республики американской военной базы.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, размещения американской военной базы в Польше неизбежно вызовет ответную реакцию РФ, и она не заставила себя ждать. В МИД России предупредили, что создание американской военной базы в Польше потребует от Москвы военно-технических мер предосторожности. Американские военные эксперты также предостерегали Вашингтон от подобных шагов, которые могут привести к обострению конфронтации между РФ и США. И вот теперь об ответных шагах заговорили и в Минске.

          Игорь Коротченко особо подчеркнул, что пока говорить о создании американской базы в Польше еще рано, так как никаких документов по этому поводу не было подписано, и власти США пока не заявляли о своем согласии на такой шаг. На данный момент есть лишь болтовня польских политиков.

          Тем не менее, если поляки и американцы все-таки договорятся, то Москве и Минску действительно потребуются дополнительные военные силы на территории Белоруссии. «Речь идет о размещении на одном из белорусских аэродромов полноценной российской авиабазы, находящейся, соответственно, под российской юрисдикцией, с группировкой новейших истребителей, оснащенных высокоточным оружием. Это был бы лучший ответ на агрессивные планы Варшавы и Вашингтона. Тем более у нас союзное государство, совместное военное планирование», – подчеркнул Коротченко.

          «Конечно, нужен ответ адекватный, размещение вооружений, чтобы иметь возможность нанести при необходимости превентивный удар по этой базе»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, в первую очередь в Белоруссии необходимо разместить оперативно-тактические ракетные комплексы, например, системы «Искандер». Он добавил, что это вообще может свести планы создания «Форта Трамп» на нет, так как в Америке вряд ли захотят ставить базу под удар оперативно-тактических ракетных комплексов, ведь «там сидят не идиоты».


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