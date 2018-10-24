Лукашенко пообещал в противовес базе США в Польше «что-то разместить в Белоруссии»

Белоруссия будет «вынуждена что-то разместить, чтобы противодействовать» базе США в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я министру иностранных дел (Польши) сказал – он выступал у нас в Минске: «Мы с вами воевать не собираемся». Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», – передает слова Лукашенко ТАСС.

В конце октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варршава заручилась поддержкой Вашингтона по проекту создания на территории республики американской военной базы с рабочим названием «Форт Трамп».

В Москве предупредили, что создание американской военной базы в Польше потребует от России военно-технических мер предосторожности.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия размещения американской военной базы в Польше.