Минск озвучил возможные потери от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере России в 2019 году могут составить около 300 млн долларов, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Суммарно бюджетные потери составляют 630 млн белорусских рублей (около 300 млн долларов)», – сказал глава ведомства, передает ТАСС.

В начале декабря сообщалось, что в течение шести лет Белоруссия из-за налогового маневра в России может потерять около 10 млрд долларов, если не принять компенсационные меры.

В 2019-2024 годах в России будет завершен так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть новых мер заключается в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин. Из-за налогового маневра России белорусским НПЗ по факту придется покупать российскую нефть по мировым ценам.

По условиям подписанных индикативных балансов между Россией и Белоруссией, Минску не будут поставлять темные нефтепродукты в 2019 году.

Газета ВЗГЛЯД отмечала ранее, что в переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос.