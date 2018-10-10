Россия отказалась от поставок некоторых видов нефтепродуктов Белоруссии

По условиям подписанных индикативных балансов между Россией и Белоруссией, Минску не будут поставлять темные нефтепродукты в 2019 году.

«Зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов», – сказал источник, передает ТАСС.

По его словам, реэкспорту Белоруссии получаемых из России темных нефтепродуктов по условиям договоренностей теперь пришел конец.

В свою очередь, представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что новые соглашения России и Белоруссии исключают возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства.

«Подписанные по итогам встречи вице-премьеров документы – это результат продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества», – отметил он.

В 2019–2024 годах в России будет завершен так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть новых мер заключается в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин. Из-за налогового маневра России белорусским НПЗ по факту придется покупать российскую нефть по мировым ценам.