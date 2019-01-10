Лукашенко поручил начать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству начать поставки нефти через порты стран Балтии, заявив, что те взамен могут дешевле получать выработанные из нее нефтепродукты.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты», – заявил Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам президента Белоруссии, «если литовцы не согласны, (надо) с латышами договориться и закупать эту нефть. … Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики». По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

Напомним, в конце декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели две встречи. Переговорам предшествовали резкие высказывания Лукашенко о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем суть противоречий между Россией и Белоруссией, а также разъясняла, о чем говорит молчание Путина и Лукашенко по итогам переговоров.