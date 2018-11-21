Лукашенко высказался об объединении России и Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию республики на 2019 год высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство.

«Мы с президентом России [Владимиром Путиным] однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении», – приводит его слова ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе.

По его словам, практически все проблемы в отношениях между Россией и Белоруссией «решены в более или менее приемлемом варианте». «Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера», – приводит его слова РИА «Новости».

Белорусский лидер добавил, что он с президентом России договорился о снятии «этих позорных вопросов», «чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне».

В четверг глава Белоруссии проводит совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, в том числе отношений с Россией. Открывая заседание, Лукашенко подчеркнул, что «год предстоит нелегкий».

«Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад», – сказал он.

В России в 2019-2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. У Белоруссии возникают дополнительные издержки из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск ранее оценивал свои потери в 11 млрд долларов за шесть лет.

В середине декабря премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. По словам председателя правительства, это позволило бы проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования.

После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в декабре Белоруссия и Россия договорились о создании рабочей группы по интеграции. Переговорам предшествовали резкие высказывания Лукашенко о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.