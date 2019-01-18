Лукашенко оценил возможность столкновения россиян и белорусов

Как бы ни складывались отношения между Москвой и Минском, Белоруссия не допустит, чтобы на ее земле плохо относились к россиянам; белорусские власти знают, как реагировать на попытки столкнуть две страны, заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас – не получится. Мы знаем, как на это реагировать», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко отметил, что белорусские телеканалы транслируются в России, к тому же есть интернет, а потому Минск всегда сумеет донести свою точку зрения до российских граждан.

На встрече с нынешним и бывшими министрами иностранных дел страны в преддверии столетия белорусской дипломатической службы Лукашенко заявил, что Белоруссия должна защищать свой суверенитет. «Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть», – подчеркнул он, отметив, что соседей не выбирают и Минск готов со всеми выстраивать теплые, взаимовыгодные отношения.

Лукашенко при этом отказался считать критическим или острым нынешний период в отношениях с Россией. По его словам, некоторые руководители в России «заняли определенную позицию давления», однако президент Владимир Путин, будучи «не новичком», нацелен на то, чтобы отношения между Россией и Белоруссией не были разорваны.

«Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет», – пообещал глава Белоруссии.

Ранее в пятницу Лукашенко также заявил, что Белоруссия согласна на введение единой валюты с Россией, однако ею не должен стать российский рубль.