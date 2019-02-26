В суде назвали заявителя по делу Калви

Заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви подал миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, который лично обратился к главе управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивану Ткачеву и замглавы СК Игорю Краснову.

«Заявление от Юсупова Шерзода на имя генерала ФСБ Ткачева и генерала СК Краснова», – зачитала судья материалы дела. В течение пяти дней с 7 по 12 февраля ФСБ провела проверку по заявлению, материалы были переданы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество», передает ТАСС.

Ранее Калви обвинял Юсупова и другого акционера «Восточного» Артема Аветисяна в попытке решить корпоративный спор путем уголовного преследования.

Между тем, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что собирает поучаствовать в рассмотрении апелляционной жалобы на заключение под стражу Калви.

«Готовы также внести залог. Для этих целей уже создан залоговый фонд», – сообщил Титов после посещения бизнесмена в СИЗО «Матросская Тишина».

По его словам, Калви не жаловался на здоровье.

«Вообще, очень сильный человек, по его выражению, I am strong», – сказал Титов.

Он добавил, что Калви содержится в комфортной камере со всеми удобствами. Он находится в общей камере на восемь человек. Калви просил из-за больной спины дать ему дополнительный матрас и МРТ.

«Не надо искать политику в деле Калви. Конкретные люди написали заявление, власть отреагировала, хотя отреагировала чрезмерно. Это корпоративный конфликт, корпоративная сделка. По нашему мнению, его вины нет», – считает Титов.

По его словам, американского бизнесмена детально ознакомили с работой, которую проведет институт уполномоченного по защите прав.

«У нас определена юридическая позиция, касающаяся меры пресечения. В соответствии со ст. 108 УПК к предпринимателям не может применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы», – сказал Титов, добавив, что Калви рассчитывает на быстрое решение вопроса. При этом американский бизнесмен намерен продолжить работу в России.

«Если дело будет продолжаться долго, нам тяжело будет объяснить инвесторам, что нужно инвестировать в Россию», – отметил бизнес-омбудсмен.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви, а глава МИД Сергей Лавров высказался об основателе фонда и его деле.