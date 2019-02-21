Лавров высказался о деле основателя Baring Vostok

Вопрос о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви на данный момент находится в центре дискуссий, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев. И я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание», – отметил министр, передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что сам никогда не встречался с Майклом Калви.

«Как я понимаю, он, в принципе, был не очень заметной фигурой в публичном пространстве. Но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я, конечно же, услышал и считаю, что это услышали многие», – сказал глава МИД.

Лавров указал, что демонизация России нужна для создания ширмы по решению геополитических задач. «Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывания военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ», – пояснил Лавров.

По мнению главы МИД, деловые круги ЕС уже устали от санкций и конфронтации и готовы к сотрудничеству с Россией.

«Несмотря на сложности, а они есть, никто их не скрывает, ощущалось, что деловые круги устали от санкций, от конфронтации, и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества», – отметил он.

Четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда, в четверг ему предъявлено обвинение.