Актер Георгий Штиль госпитализирован в Петербурге

Народный артист России Георгий Штиль попал в больницу с жалобами на сердце, об этом сообщил сам актер.

«Я немного перетрудился... и сердечко забилось чуть-чуть. Сейчас нахожусь в больнице», – рассказал Штиль, передает ТАСС.

Он сообщил, что был госпитализирован в выходные, а на данный момент он чувствует себя хорошо.

В пресс-службе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, где трудится актер, сказали, что для Штиля это – «запланированный визит в стационар».

Штиль родился 4 марта 1932 года в Ленинграде, в 1961 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и был принят в труппу Большого драматического театра.

Там актер работает уже 56 лет, за это время он исполнил на сцене более 50 ролей. Всего на счету актера свыше 200 ролей в кино и на телевидении. В их числе – роли в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Интервенция», «Даурия» и т.д.