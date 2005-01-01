Лауреат «Оскара» рухнул со сцены вместе со статуэткой

Актер Рами Малек, получивший «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», упал на церемонии вручения премии, ему понадобилась помощь врачей, сообщают СМИ.

Рами Малек упал после завершения церемонии со сцены вместе со статуэткой, передает People.

Актера усадили в кресло в зрительном зале, после чего доктора отправили его в помещение за кулисами. После инцидента во время общения с прессой у него не было никаких внешних признаков травм, добавляет издание.

Напомним, Малек получил статуэтку в номинации «Лучший актер» за роль рок-звезды. В номинации «Лучшая женская роль» академики отдали предпочтение Оливии Колман, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Фаворитка».