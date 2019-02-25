Одну из сестер Хачатурян выписали из квартиры по суду

Крестина Хачатурян, обвиняемая в убийстве собственного отца, была выписана из квартиры ее бабушки, сообщила представитель Бутырского суда Татьяна Исаева.

Представитель суда уточнила, что такое решение было принято по иску бабушки, которой принадлежит квартира, передает РИА «Новости».

Бабушка сестер Хачатурян подала иск в начале января в отношении Крестины с просьбой выписать внучку из квартиры. Адвокат девушки Алексей Липцер пояснил, что бабушка является владелицей квартиры и имеет право выселять из нее людей. Ранее она выселила мать девушек и их старшего брата.

Тело отца семейства Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

На суде прокуратура также предоставила данные, свидетельствующие о сексуальном насилии убитого Михаила Хачатуряна над дочерями. В сентябре Басманный суд Москвы освободил сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца по ходатайству следствия. В декабре суд продлил меру пресечения – запрет определенных действий – до 28 марта 2019 года.