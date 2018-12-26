Суд продлил меру пресечения для сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по продлению запрета определенных действий сестрам Ангелине и Кристине Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить продлить обвиняемым меру пресечения ... на три месяца, до 28 марта 2019 года», – огласила решение судья Евгения Николаева, передает РИА «Новости».

Ранее суд вынес такое же решение о продлении ограничений в отношении третьей несовершеннолетней сестры, ходатайство было рассмотрено отдельно, поскольку она не достигла возраста полной гражданской дееспособности.

В сентябре всех сестер Хачатурян выпустили из СИЗО до решения суда. В отношении девушек ввели одинаковые ограничения: они не могут пользоваться телефоном и интернетом, общаться друг с другом им запрещено. Исключение составляют лишь звонки адвокатам и следователям. Девушки должны жить в разных квартирах и выходить на улицу строго с 7.00 до 21.00.

Напомним, тело отца семейства Михаила Хачатуряна нашли вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

На суде прокуратура также предоставила данные, свидетельствующие о сексуальном насилии убитого Михаила Хачатуряна над дочерьми.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как могут наказать сестер Хачатурян.