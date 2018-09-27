Всех сестер Хачатурян выпустили из СИЗО

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО Кристину Хачатурян, старшую из трех сестер, которые обвиняются в убийстве своего отца.

Судья Юлия Сафина удовлетворила решение следствия, наложив на Кристину Хачатурян «запрет на совершение определенных действий»: ей запрещено покидать жилье ночью, общаться с сестрами и вообще кем-то кроме следователя и близких родственников. Также ей нельзя использовать интернет и мобильную связь, передает РИА «Новости».

Мера пресечения избрана до 28 декабря. Процесс был закрыт по ходатайству следователя.

18-летней Ангелине Хачатурян запрещено пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также общаться с другими сестрами и со свидетелями по уголовному делу, сообщает «Радио Свобода».

Адвокат Алексей Паршин пояснил, что Кристина и Ангелина могут ходить в магазин и посещать учебные заведения, но только с разрешения следователя.

Подробности запретов, наложенных на несовершеннолетнюю Марию Хачатурян, пока неизвестны, так как оглашение решения по ее ходатайству проходило в закрытом режиме.

Также сообщается, что сестры будут жить в разных, специально арендованных для каждой из них, квартирах.

Telegram-канал Mash опубликовал видео освобождения Ангелины Хачатурян.

Ранее суд выпустил из СИЗО двух других сестер Хачатурян. Всем избрана одинаковая мера пресечения.