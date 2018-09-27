Из СИЗО выпустили вторую из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО младшую из сестер Хачатурян, Марию; девушки обвиняются в убийстве своего отца.

Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия на этот счет. Девушке, как и ее сестре, запрещается покидать место проживания ночью, а также общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников. Кроме того, сестрам запрещено общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью, передает РИА «Новости».

Мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

В уголовно-процессуальном кодексе мера пресечения «запрет на совершение определенных действий» появилась недавно.

Чуть раньше из СИЗО выпустили среднюю из сестер Хачатурян – Ангелину.

Освобождение убийцы из СИЗО – редчайший случай.