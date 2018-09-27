Средняя из сестер Хачатурян освобождена из СИЗО

Басманный суд Москвы освободил из-под стражи одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, – Ангелине изменили меру пресечения.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года», – передает ТАСС решение судьи.

Средней сестре запрещено покидать место проживания ночью, общаться с кем-то, кроме близких родственников и следователя, а также использовать интернет, мобильную связь и общаться с сестрами.

Ранее следствие попросило освободить сестре Хачатурян из СИЗО.

В августе Ангелина Хачатурян раскаялась в убийстве отца.

В начале сентября младшая сестра Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу СИЗО №2 Москвы для обследования.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома. Сестры, которые его убили, заявили, что отец издевался над ними.