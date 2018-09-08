Одну из сестер Хачатурян перевели в психиатрическую лечебницу

Младшая из трех сестер Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу СИЗО №2 Москвы для обследования, сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«В психиатрическое отделение «Бутырки» переведена младшая из трех сестер. Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы», – передает РИА «Новости» слова Мельникова.

По его словам, сейчас она будет находиться под наблюдением.

У нее есть необходимые вещи, в камере с ней находится совершеннолетняя женщина.

«Со стороны ОНК мы попросили, чтобы начальство СИЗО внимательно наблюдало за ее безопасностью и состоянием», – отметил он.

В августе на суде старшая из сестер Хачатурян, Ангелина, рассказала, что раскаивается в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.

Напомним, девушки были арестованы в начале августа. Сестры признали вину в убийстве 57-летнего отца и дали развернутые показания. Они объяснили свои действия тем, что отец над ними издевался.