Следствие попросило освободить сестер Хачатурян

Следствие ходатайствует о смягчении меры пресечения для обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, сообщили в Басманном суде.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря в отношении обвиняемых Хачатурян А.М., Хачатурян К.М. и Хачатурян М.М.», – цитирует пресс-секретаря суда Юнону Цареву ТАСС.

В начале сентября младшая из трех сестер Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу СИЗО №2 Москвы для обследования. В августе старшая из сестер Хачатурян, Ангелина, раскаялась в убийстве отца.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

На суде прокуратура также предоставила данные, свидетельствующие о сексуальном насилии убитого Михаила Хачатуряна над дочерьми.