Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 00:34  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Российским представителям в СПЧ ООН пытались запретить использовать слово «Крым» и даже угрожалиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...

С гуглом по жизни

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

          18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручников   27 сентября 2018, 22:15
          Фото: Максим Григорьев/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами. Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», - сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек.

          Басманный суд Москвы в четверг отпустил из следственного изолятора трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Ангелине, Кристине и Марии запрещено выходить из дому ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников; девушкам также запрещается общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильными телефонами.  Они будут жить в разных квартирах, специально арендованных для каждой из них.

          Но даже при таких ограничениях, освобождение из СИЗО тех, кто признал свою вину в убийстве – это редчайший случай в истории отечественного правосудия.

          Напомним, что сама эта потрясшая общество история началась 27 июля, когда на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множеством колотых ранений. Его дочери 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария были вскоре задержаны. Сестры заявили следователям, что отец издевался над ними.

          Сталина Гуревич (фото:Артем Геодакян/ТАСС)
          Сталина Гуревич (фото:Артем Геодакян/ТАСС)
          О том, каковы перспективы дела трех сестер, и могут ли присяжные оправдать их, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала адвокат Сталина Гуревич.

          ВЗГЛЯД: Девушки признались в убийстве, но были отпущены на свободу еще во время следствия. Сталина Валерьевна, насколько это редкий случай в нашей стране?

          Сталина Гуревич: На самом деле это редчайший случай. Думаю, это, скорее всего, свидетельствует о том, что в дальнейшем квалификация действий девушек будет изменена.

          ВЗГЛЯД: Как именно изменена?

          С.Г.: Вполне вероятно, что подтвердилась версия, которая изначально озвучивалась девушками, – что они жили в условиях постоянного насилия со стороны отца. Исходя из логики и правил расследования дел, можно предположить, что было возбуждено уголовное дело по факту издевальств. В ходе расследования этого нового уголовного дела были добыты доказательства, свидетельствующие о том, что действительно он их истязал.

          В этом случае вполне вероятна квалификация по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», если проведенная экспертиза подтвердила наличие состояния аффекта. Исходя из сообщений в прессе, младшую сестру признали невменяемой на момент преступления, а старшие девочки, вроде как, были вменяемы. Следует отметить, что состояние аффекта – это не невменяемость как таковая.

          Специально ставится вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами. Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта.

          Либо имеется еще один вариант: квалификация действий по статье «Превышение пределов необходимой обороны». И такая квалификация может быть, если будет доказано, что девочки подвергались истязаниям и таким образом решили эти истязания пресечь.

          Кристина Хачатурян (фото:Максим Григорьев/ТАСС)
          Кристина Хачатурян (фото:Максим Григорьев/ТАСС)

          ВЗГЛЯД: Есть версия, что организатором нападения на отца могла быть старшая сестра. Предположительно она спланировала убийство, и даже нанесла себе раны с целью имитировать самооборону. Факт остается фактом – совершено убийство. Старшей и средней сестре все равно дадут какой-то тюремный срок, пусть и минимальный?

          С.Г.: Наказание по какой-либо статье, безусловно, будет. Насколько я понимаю, об оправдании речи не идет. Преступление они совершили, вопрос именно в квалификации их действий и в ответственности по той статье, по которой они будут в итоге осуждены.

          Вполне вероятно, это будет наказание, не связанное с лишением свободы. Например, санкция по той же статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» или «Превышение пределов необходимой обороны» для их возраста и лиц, совершивших преступление впервые, не предусматривает такого наказания как лишение свободы.

          ВЗГЛЯД: А полное оправдание возможно при каких-то условиях?

          С.Г.: Исходя из информации в прессе, исходя из того, что они, насколько я понимаю, признали свою вину, не отпирались от того, что это именно они нанесли отцу смертельные ножевые ранения, об оправдании речи не идет. Если так, то они совершили убийство в тот момент, когда отец на них не нападал. Говорить о необходимой обороне нельзя, потому что она должна быть соразмерна.

          ВЗГЛЯД: Есть инфрмация, что моглииметь место систематические домогательства отца к младшей дочери. Если она подтвердится, насколько это станет весомым аргументом в пользу девушек?

          Мария Хачатурян (фото: личная страница в соц сети)
          Мария Хачатурян (фото: личная страница в соц сети)

          С.Г.: В Уголовном кодексе, в перечне обстоятельств, смягчающих виновность совершивших противоправное деяние, есть такое понятие как «противоправное поведение потерпевшего своими действиями спровоцировавшего преступление». Это смягчающее обстоятельство, предусмотренное законом.

          ВЗГЛЯД: А может быть такое, что большинство присяжных захочет добиться для них освобождения любым способом? Могут тогда присяжные заявить, что, мол, нет, это вовсе не сестры убивали, что обвинение вообще не доказано?

          С.Г.: Присяжные не профессионалы. Если суд посчитает, что вердикт присяжных не совсем правильный, вердикт отменят. Дело будет рассматриваться заново. Там же не ставится вопрос «виновен или не виновен». Присяжные не могут оперировать такими параметрами. Ставятся вопросы: «доказано ли, что они нанесли своему отцу столько-то ножевых ранений», «доказано ли, что они сделали то-то», «доказано ли, что они сделали так-то». Категория виновности в преступлении там не рассматривается. Рассматривается категории виновности в действиях. А виновность в действиях, скорее всего, будет очевидной.

          Я не думаю, что присяжные оправдают девушек.

          ВЗГЛЯД: Условное наказание будет ли оптимальным для девушек, по-вашему?

          С.Г.: Условное наказание применяется только вместе с наказанием «лишение свободы». Если действия сестер будут квалифицированы по статьям «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» или «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», – а это статьи не тяжкие, – им вообще могут не лишать свободы. В том числе и условное наказание не понадобится.

          ВЗГЛЯД: Тогда какой вид наказания может быть?

          С.Г.: Лишение свободы, аресты – это мера, которая присутствует в этой статье чисто формально, она не рабочая. Кроме ареста, там исправительные работы присутствуют, ограничение свободы и штрафы.


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