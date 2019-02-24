Иран впервые запустил крылатую ракету с собственной субмарины

Вооруженные силы Ирана в воскресенье впервые провели успешный пуск крылатой ракеты с подлодки своего производства типа «Гадир», сообщает агентство Тасним.

Испытания прошли на военно-морских учениях «Велаят-97» в Оманской заливе. Крылатая ракета была запущена из подводного положения, передает ТАСС

В маневрах участвуют более 100 единиц военной техники, в том числе подлодки, эсминцы, ракетные корабли и авиация. В том числе впервые задействована субмарина «Фатех», которая в феврале была представлена президентом Ирана Хасаном Роухани.