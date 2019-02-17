Иран показал подводную лодку своего производства

В воскресенье в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана продемонстрирована новая подводная лодка «Фатех» иранского производства, оснащенная крылатыми ракетами.

На церемонии присутствовал президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА «Новости».

Подлодка весит 600 тонн, оснащена торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами, которые могут быть запущены из подводного положения по надводным целям. Максимальная глубина погружения – более 200 метров, может работать на глубине до пяти недель.

О строительстве субмарины «Фатех» («Победитель») сообщалось еще в 2015 году.