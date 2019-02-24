Борец с коррупцией в Северной Осетии арестован за взятку в 100 тыс. долларов

Заместитель главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия Альберт Козонов, подозреваемый в получении взятки в размере 100 тыс. долларов, заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По версии следствия, 14 февраля 53-летний полковник полиции в служебном кабинете потребовал от главы сельского поселения 100 тыс. долларов, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки.

Глава сельского поселения обратился с заявлением в управление ФСБ по РСО-Алания. 21 февраля при получении взятки в размере 6,7 млн рублей (эквивалентной 100 тыс. долларов) подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при участии подразделения собственной безопасности МВД республики.

О его задержании стало известно 22 февраля.