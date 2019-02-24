Лавров рассказал о непубличных переговорах России и США по Сирии

У России и США есть действующий канал связи по Сирии между военными, кроме того, продолжаются консультации и по сирийскому урегулированию, о которых особо не сообщается, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я уже упоминал, что у нас есть контакты с американскими дипломатами, военными. В Сирии создан канал так называемого деконфликтинга – снижения рисков непреднамеренных инцидентов. Он работает на регулярной основе. Есть и такие консультации, о которых особо не сообщается, но они продолжаются в целом по аспектам сирийского урегулирования», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что это полезно, так как США находятся в Сирии – пусть и нелегитимно. По его словам, диалог необходим, чтобы не допустить каких-либо нежелательных инцидентов. В условиях заявления Вашингтона о выводе войск этот диалог, по словам министра, «тем более необходим».

«Многие вообще сомневаются, будут ли они осуществлять этот вывод. Тем не менее, такой диалог полезен. Отрадно, что США сохраняют настрой на выполнение резолюции 2254 СБ ООН, главный смысл которой заключается в том, что договариваться, решать судьбу Сирии должны сами сирийцы, без внешнего давления», – отметил Лавров.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с интересом наблюдает и анализирует эволюцию позиции Вашингтона по поводу возможного вывода американских войск из Сирии, однако ситуация остается неясной.